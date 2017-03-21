Весна не спешит радовать приморцев теплом
Стремительно набиравшая обороты весна в Приморье сбавила темп. Но несмотря на то, что в ближайшие дни резких изменений температуры в сторону тепла не произойдет, погода на следующей неделе в Приморском крае в целом предполагается хорошей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В первый рабочий день небольшие осадки еще сохранятся. Температурный фон ночью +1…−4 °С, на северо-востоке −9…−14 °С. В дальнейшем над краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, прояснит. В крае немного потеплеет.
В середине недели осадки могут пройти лишь на севере края.
Во Владивостоке в понедельник, 8 апреля, возможны слабые осадки преимущественно в виде дождя. Минимальная температура воздуха около 0 °С, максимальная +7…+9 °С.
В дальнейшем в городе ожидается малооблачная и без осадков погода. Потеплеет на 1–2 градуса.
В середине недели усилится ветер, облачности прибавится, температурный фон вновь понизится.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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