Весна не спешит радовать приморцев теплом

Стремительно набиравшая обороты весна в Приморье сбавила темп. Но несмотря на то, что в ближайшие дни резких изменений температуры в сторону тепла не произойдет, погода на следующей неделе в Приморском крае в целом предполагается хорошей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В первый рабочий день небольшие осадки еще сохранятся. Температурный фон ночью +1…−4 °С, на северо-востоке −9…−14 °С. В дальнейшем над краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, прояснит. В крае немного потеплеет.

В середине недели осадки могут пройти лишь на севере края.

Во Владивостоке в понедельник, 8 апреля, возможны слабые осадки преимущественно в виде дождя. Минимальная температура воздуха около 0 °С, максимальная +7…+9 °С.

В дальнейшем в городе ожидается малооблачная и без осадков погода. Потеплеет на 1–2 градуса.

В середине недели усилится ветер, облачности прибавится, температурный фон вновь понизится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]