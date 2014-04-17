«Почту России» во Владивостоке оштрафовали на 91 000 рублей за долгую доставку и потерянную посылку

С начала года арбитражный суд Приморского края трижды привлек «Почту России» к административной ответственности за нарушение контрольных сроков доставки посылок. В общей сложности учреждение оштрафовали на 91 000 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Арбитражный суд Приморья рассмотрел три дела на основании материалов от краевого управления Роскомнадзора, куда обратились с жалобами пользователи услуг «Почты России». Поводом стало нарушение контрольных сроков доставки междугородних пересылок и их потеря. Так, одно из отправлений из Москвы во Владивосток должны были доставить не более чем за 10 рабочих дней. Однако в почтовое отделение посылка прибыла через 15 дней.

Похожий случай произошел с почтовым отправлением из Уссурийска во Владивосток – вместо положенных двух рабочих дней посылку везли шесть.

Еще одно дело рассматривали по факту потери посылки. Почтовое отправление было принято 23 декабря в Санкт-Петербурге. Во Владивосток посылка прибыла 5 января, а на следующий день передана курьеру в доставку. Однако адресат свою посылку так и не получил.

Во всех трех случаях «Почту России» привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП за «осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». Учреждению назначили штраф в общей сумме 91 000 рублей.

Если вы столкнулись с некачественным оказанием услуг почтовой связи, обратиться с жалобой можно в управление Роскомнадзора по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]