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Отключения холодной воды во Владивостоке на предстоящей неделе (список адресов)

Отключения холодной воды во Владивостоке на предстоящей неделе (список адресов)

На предстоящей рабочей неделе во Владивостоке запланировано шесть очаговых отключений холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приомрье" со ссылкой на сайт Примвода.

Дата, время и адреса отключений холодного водоснабжения:

 
1.Дата начала: 09.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 09.04.2019 - 17:00
Причина отключения: 09.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:

100 лет Владивостоку, 159а, 159б, 159в, 159г.

2.Дата начала: 10.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 10.04.2019 - 16:00
Причина отключения: 10.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:

Гульбиновича, 4. Могилевская, 1, 3. Черемуховая, 8-12а, 16-18а, 28, 32.

3.Дата начала: 10.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 10.04.2019 - 16:00
Причина отключения: 10.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:

Некрасовская, 86, 88а, 90.

4. Дата начала: 11.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 11.04.2019 - 15:00
Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:

Липовая, 7а. Одесская. Черемуховая, 3б, 5.

5. Дата начала: 11.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 11.04.2019 - 17:00
Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:

Красного Знамени, 78-104. Некрасовская, 54, 70-78. Толстого, 47, 54.

6.Дата начала: 11.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 11.04.2019 - 15:00
Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:

Липовая, 7а. Одесская. Черемуховая, 3б, 5а.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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