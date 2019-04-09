Отключения холодной воды во Владивостоке на предстоящей неделе (список адресов)
На предстоящей рабочей неделе во Владивостоке запланировано шесть очаговых отключений холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приомрье" со ссылкой на сайт Примвода.
Дата, время и адреса отключений холодного водоснабжения:
1.Дата начала: 09.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 09.04.2019 - 17:00
Причина отключения: 09.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
100 лет Владивостоку, 159а, 159б, 159в, 159г.
2.Дата начала: 10.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 10.04.2019 - 16:00
Причина отключения: 10.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Дата окончания: 10.04.2019 - 16:00
Причина отключения: 10.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Гульбиновича, 4. Могилевская, 1, 3. Черемуховая, 8-12а, 16-18а, 28, 32.
3.Дата начала: 10.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 10.04.2019 - 16:00
Причина отключения: 10.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Дата окончания: 10.04.2019 - 16:00
Причина отключения: 10.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Некрасовская, 86, 88а, 90.
4. Дата начала: 11.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 11.04.2019 - 15:00
Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Дата окончания: 11.04.2019 - 15:00
Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Липовая, 7а. Одесская. Черемуховая, 3б, 5.
5. Дата начала: 11.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 11.04.2019 - 17:00
Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Дата окончания: 11.04.2019 - 17:00
Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Красного Знамени, 78-104. Некрасовская, 54, 70-78. Толстого, 47, 54.
6.Дата начала: 11.04.2019 - 09:00
Дата окончания: 11.04.2019 - 15:00
Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Дата окончания: 11.04.2019 - 15:00
Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы
Адреса:
Липовая, 7а. Одесская. Черемуховая, 3б, 5а.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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