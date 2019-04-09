Отключения холодной воды во Владивостоке на предстоящей неделе (список адресов)

На предстоящей рабочей неделе во Владивостоке запланировано шесть очаговых отключений холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приомрье" со ссылкой на сайт Примвода.

Дата, время и адреса отключений холодного водоснабжения :







Причина отключения: 09.04.2019 г. Ремонтные работы

Адреса: 100 лет Владивостоку, 159а, 159б, 159в, 159г. 2.



Причина отключения: 10.04.2019 г. Ремонтные работы

Адреса: Гульбиновича, 4. Могилевская, 1, 3. Черемуховая, 8-12а, 16-18а, 28, 32. 3.



Причина отключения: 10.04.2019 г. Ремонтные работы

Адреса: Некрасовская, 86, 88а, 90. 4.



Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы

Адреса: Липовая, 7а. Одесская. Черемуховая, 3б, 5. 5.



Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы

Адреса: Красного Знамени, 78-104. Некрасовская, 54, 70-78. Толстого, 47, 54. 6.



Причина отключения: 11.04.2019 г. Ремонтные работы

Адреса: Липовая, 7а. Одесская. Черемуховая, 3б, 5а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]