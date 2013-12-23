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Первомайский район Владивостока остался без света из-за аварии на электроподстанции

Первомайский район Владивостока остался без света из-за аварии на электроподстанции

Фото: oblast45.ru

Первомайский район Владивостока остался без света из-за аварии на электроподстанции. 

Первое сообщение об отключении электроэнергии появилось в 19.30

Как сообщил диспетчер одной из управляющих компаний Первомайского района, "без света улицы Каштановая, Надибаидзе, Терешковой, Сафонова, Сахалинская, Калинина, Могилевская, Новожилова, Талалихина, Никифорова - вся Змеинка, Первомайский район". 

В лифтах застряли жильцы с детьми. В одном из домов мать грудного ребенка вышла в аптеку за лекарством и тоже оказалась запертой  в лифте. 

Также в лифтах застряли люди в крупном торговом центре "Калина Молл".

В Единой диспетчерской службе г. Владивостока "Вестям: Приморье" отказались рассказать о масштабах аварии. Только сообщили, что на ее ликвидацию потребуется 3-4 часа.  Может быть меньше. 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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