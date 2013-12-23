Первомайский район Владивостока остался без света из-за аварии на электроподстанции
Первомайский район Владивостока остался без света из-за аварии на электроподстанции.
Первое сообщение об отключении электроэнергии появилось в 19.30
Как сообщил диспетчер одной из управляющих компаний Первомайского района, "без света улицы Каштановая, Надибаидзе, Терешковой, Сафонова, Сахалинская, Калинина, Могилевская, Новожилова, Талалихина, Никифорова - вся Змеинка, Первомайский район".
В лифтах застряли жильцы с детьми. В одном из домов мать грудного ребенка вышла в аптеку за лекарством и тоже оказалась запертой в лифте.
Также в лифтах застряли люди в крупном торговом центре "Калина Молл".
В Единой диспетчерской службе г. Владивостока "Вестям: Приморье" отказались рассказать о масштабах аварии. Только сообщили, что на ее ликвидацию потребуется 3-4 часа. Может быть меньше.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.03.2019 Жители домов в 4 районах Владивостока останутся без света
-
23.09.2018 Из-за аварии крупный микрорайон Владивостока остался без холодной воды
-
08.06.2018 Две с половиной сотни домов останутся без света во Владивостоке (список адресов)
-
16.01.2017 В понедельник из-за профилактических работ во Владивостоке ожидаются отключения света
-
23.08.2015 Лазовский район Приморья остался без света из-за падения опоры ЛЭП
-
23.12.2013 Около 8 тыс приморцев остались без света из-за работ на подстанции
Добавить комментарий