Первомайский район Владивостока остался без света из-за аварии на электроподстанции.

Первое сообщение об отключении электроэнергии появилось в 19.30

Как сообщил диспетчер одной из управляющих компаний Первомайского района, "без света улицы Каштановая, Надибаидзе, Терешковой, Сафонова, Сахалинская, Калинина, Могилевская, Новожилова, Талалихина, Никифорова - вся Змеинка, Первомайский район".

В лифтах застряли жильцы с детьми. В одном из домов мать грудного ребенка вышла в аптеку за лекарством и тоже оказалась запертой в лифте.

Также в лифтах застряли люди в крупном торговом центре "Калина Молл".

В Единой диспетчерской службе г. Владивостока "Вестям: Приморье" отказались рассказать о масштабах аварии. Только сообщили, что на ее ликвидацию потребуется 3-4 часа. Может быть меньше.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]