Новости Общество Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 15:26
  7

Мощный град накрыл Приморье

Мощный град накрыл Приморье

В центральной части Приморья в эти минуты идет мощный град, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.

Судя по видео, размещенному в инстаграм-паблике Погода 25 регион, крупные градины засыпают в настоящее время село Хороль.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Приморском крае ожидается неустойчивый характер погоды. Приморье останется в зоне влияния атмосферных фронтов, временами будут идти осадки то ослабевая, то усиливаясь.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря