Мощный град накрыл Приморье
В центральной части Приморья в эти минуты идет мощный град, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.
Судя по видео, размещенному в инстаграм-паблике Погода 25 регион, крупные градины засыпают в настоящее время село Хороль.
Ранее сообщалось, что в выходные дни в Приморском крае ожидается неустойчивый характер погоды. Приморье останется в зоне влияния атмосферных фронтов, временами будут идти осадки то ослабевая, то усиливаясь.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.06.2018 Мощный град обрушился на север Приморья (видео)
-
01.07.2017 Мощный град обрушился на пригород Владивостока(фото,видео)
-
10.06.2017 Тропический ливень и град обрушились на Приморье
-
24.05.2017 На центральные районы Приморья обрушился мощный град(фото)
-
31.05.2016 Во вторник днем на Владивосток обрушился град
-
13.11.2014 В опору "Золотого моста" во Владивостоке ударила молния
Добавить комментарий