Мощный град накрыл Приморье

В центральной части Приморья в эти минуты идет мощный град, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.

Судя по видео, размещенному в инстаграм-паблике Погода 25 регион, крупные градины засыпают в настоящее время село Хороль.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Приморском крае ожидается неустойчивый характер погоды. Приморье останется в зоне влияния атмосферных фронтов, временами будут идти осадки то ослабевая, то усиливаясь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]