Во Владивосток привезли новые сорта популярных плодово-ягодных культур из Сибири. На выставке-продаже саженцев представили более 50 наименований кустарников, деревьев и декоративных видов растений. Как в Приморье вырастить богатый урожай груш и персиков?

Плодово-ягодные культуры из Омска — хорошо известны садоводам страны, не даром говорят: «Сибирский плод сладок!» Поэтому у Дворца культуры железнодорожников — аншлаг! На ярмарке саженцев из Черлакского питомника от покупателей нет отбоя, ведь наступает самое время для посадок.

Жители Владивостока:

- Ассортимент хороший, сорта новые!

- Качество на вид — очень хорошее!

Зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, высокая урожайность - такие качества у новых сортов растений. Здесь, например, не простая малина, а «Сказка» - настоящее малиновое дерево. А целый кладезь витаминов подарит ранняя жимолость «Гордость бакчара». Колоновидные персики и груши неприхотливы в уходе и богаты на урожай. Вишня «Малютка» уже на второй год усыпана крупными ягодами.

Кристина Скорпан, продавец-консультант выставки саженцев: «Из новинок — малиновое дерево, которое плодоносит очень хорошо, до 10 килограммов. Есть колоновидные — морозостойкие, выдерживают зиму до минус 40. Все привитые».

Гости из Омска расскажут, как ухаживать за саженцами, чтобы на весь год обеспечить себя ягодой и сочными фруктами. Доступность и качество посадочного материала ждет садоводов по адресу Партизанский проспект, 62-А рядом с ДК железнодорожников, до 16 апреля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]