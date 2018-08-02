Застройщик во Владивостоке заплатит штраф за грязь

Застройщика, ведущего работы на улице Гоголя, 52, привлекли к административной ответственности за вынос грязи на общегородскую дорогу. Теперь за это ему предстоит заплатить штраф. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В административно-территориальном управлении (АТУ) Первореченского района рассказали, что в ходе планового рейда в минувшее воскресенье, 7 апреля, специалистами был зафиксирован вынос грязи на колёсах автомобилей со стройки.

«Застройщики должны позаботиться о том, чтобы колеса автотранспорта, выезжающего со строительных объектов, были чистыми и не выносили за собой грунт. Штрафы за данное правонарушение для физических лиц составляют от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч, а для юридических – от 50 до 80 тысяч рублей», - пояснили в АТУ.

Застройщик, который ведет работы на улице Гоголя, сразу же устранил правонарушение, убрав грунт с городской магистрали. Но штраф ему всё же предстоит заплатить. Размер штрафа будет определён на заседании административной комиссии района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]