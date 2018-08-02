Застройщик во Владивостоке заплатит штраф за грязь
Застройщика, ведущего работы на улице Гоголя, 52, привлекли к административной ответственности за вынос грязи на общегородскую дорогу. Теперь за это ему предстоит заплатить штраф. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В административно-территориальном управлении (АТУ) Первореченского района рассказали, что в ходе планового рейда в минувшее воскресенье, 7 апреля, специалистами был зафиксирован вынос грязи на колёсах автомобилей со стройки.
«Застройщики должны позаботиться о том, чтобы колеса автотранспорта, выезжающего со строительных объектов, были чистыми и не выносили за собой грунт. Штрафы за данное правонарушение для физических лиц составляют от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч, а для юридических – от 50 до 80 тысяч рублей», - пояснили в АТУ.
Застройщик, который ведет работы на улице Гоголя, сразу же устранил правонарушение, убрав грунт с городской магистрали. Но штраф ему всё же предстоит заплатить. Размер штрафа будет определён на заседании административной комиссии района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.12.2018 Продавца ёлок во Владивостоке привлекли к административной ответственности
-
16.11.2018 80 тысяч рублей заплатит компания Владивостока за вовремя невосстановленный асфальт
-
19.10.2018 327 протоколов составлено в сентябре во Владивостоке на нарушителей порядка
-
21.09.2018 Строительные компании платят штрафы за грязь на дорогах Владивостока
-
03.09.2018 Штрафы за вынос грязи со строек на дороги Владивостока обойдутся от 1 до 80 тысяч рублей
-
02.08.2018 Во Владивостоке за вынос грязи со строек на дороги будут наказывать рублем
Добавить комментарий