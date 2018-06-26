В Приморье суд рассмотрит дело об умышленном поджоге автомобиля
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры края, преступление совершено 23 февраля 2019 года в вечернее время.
Фигурант получил от своей знакомой посредством мессенджера шуточный видеоролик и, посчитав его оскорбительным, решил отомстить обидчице. Зная, что автомобиль потерпевшей припаркован во дворе ее дома, он облил его дизельным топливом и поджёг, после чего скрылся с места преступления.
По счастливой случайности автомобиль был поврежден лишь частично. Хозяйке транспортного средства причинен ущерб на сумму более 18 тыс. рублей.
В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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