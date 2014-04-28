В Уссурийске обнаружен дом-призрак

Уссурийская городская прокуратура провела проверку законности приобретения местным жителем в собственность земельного участка площадью 1300 кв.м в районе ул. Теодора Тихого по заниженной стоимости. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В ходе проверки установлено, что указанный участок приобретен им на льготных условиях в связи с наличием на нем жилого дома.

Между тем в ходе проведенных Уссурийской городской прокуратурой проверочных мероприятий установлено, что на спорном участке жилой дом отсутствует, земельный участок свободен от построек и зарос 1,5 метровой травой.

При этом лжесобственник, предоставляя документы для регистрации права собственности на дом, с целью приобретения в дальнейшем земельного участка по заниженной стоимости, ввел в заблуждение уполномоченные органы относительно достоверности сведений, подтверждающих фактическое наличие дома.

Учитывая, что законных оснований для регистрации права на объект недвижимости не имелось, прокурор направил исковое заявление в суд о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, аннулирования записи о регистрации права собственности на спорный участок и применении последствий недействительности данной сделки путем возложения обязанности возвратить земельный участок в муниципальную собственность.

Решением Уссурийского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Кроме этого, по материалам прокурорской проверки по факту мошеннических действий при оформлении земельного участка в собственность в отношении недобросовестного приобретателя следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль надзорного ведомства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]