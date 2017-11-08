Полиция проводит проверку по факту гибели пешехода в Приморье

В дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 620 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, 39-летний водитель автомобиля "Тойота Марк 2" двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. Неустановленный пешеход шел по проезжей части дороги по ходу движения автомобиля в одежде темного цвета, световозвращающие элементы отсутствовали. В результате удара пешеход получил смертельные травмы.

Стаж вождения водителя "Тойоты" - 16 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения за последние 2 года мужчина не привлекался.

По данным Госавтоинспекции, за прошедшие выходные на территории региона зарегистрировано 116 автоаварий: 102 - с материальным ущербом, 14 – с пострадавшими. Погибли 2 человека, 17 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 226 транспортных средств.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]