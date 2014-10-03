В Приморье в результате лобового ДТП один человек погиб, второй получил травмы

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 3 км автодороги Хабаровск – Владивосток – поселок Новый - Де-Фриз.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, 58-летний водитель автомобиля "Хонда Партнер", двигаясь со стороны поселка Новый в направлении села Вольно-Надеждинское, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тойота Приус Гибрид". В результате автоаварии водитель "Хонды" получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Водитель "Тойоты" направлен на амбулаторное лечение.

Водительский стаж погибшего составил 24 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году мужчина не привлекался.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]