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Вчера, 12:06
 

Новый завод в Приморье начнет выпускать консервную упаковку для морепродуктов

Новый завод в Приморье начнет выпускать консервную упаковку для морепродуктов

Фото: Администрация Приморского края

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Восточный берег» впервые в России начнет производить банки из ламинированной жести, в которые, помимо прочего, можно будет закатывать мясо краба.

На настоящий момент на предприятии, расположенном в Находке, установлена линия по штамповке и лакированию банок. ООО «Восточный берег» уже вложило в проект около 81 миллиона рублей. Сейчас необходимо привлечь в проект дополнительные инвестиции, чтобы приобрести оборудование для производства крышек. Инсвестиционне агентство Приморского края поможет предприятию получить необходимые средства.

Руководство компании планирует поставлять продукцию основным рыбоперерабатывающим предприятиям Дальнего Востока: ООО «ВРКЗ», ЗАО «Преображенский рыбокомбинат», ООО «Лаперуз+», Колхоз им. Кирова (ЗАО «Гидрострой»), ООО «Рыбокомбинат Островной».

Планируется, что после запуска производства в Находке будет создано 25 новых рабочих мест.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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