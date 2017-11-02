Новый завод в Приморье начнет выпускать консервную упаковку для морепродуктов

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Восточный берег» впервые в России начнет производить банки из ламинированной жести, в которые, помимо прочего, можно будет закатывать мясо краба.

На настоящий момент на предприятии, расположенном в Находке, установлена линия по штамповке и лакированию банок. ООО «Восточный берег» уже вложило в проект около 81 миллиона рублей. Сейчас необходимо привлечь в проект дополнительные инвестиции, чтобы приобрести оборудование для производства крышек. Инсвестиционне агентство Приморского края поможет предприятию получить необходимые средства.

Руководство компании планирует поставлять продукцию основным рыбоперерабатывающим предприятиям Дальнего Востока: ООО «ВРКЗ», ЗАО «Преображенский рыбокомбинат», ООО «Лаперуз+», Колхоз им. Кирова (ЗАО «Гидрострой»), ООО «Рыбокомбинат Островной».

Планируется, что после запуска производства в Находке будет создано 25 новых рабочих мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]