Московская Государственная Академия хореографии начинает отбор юных танцоров в Приморье

Стартовал прием девочек и мальчиков для обучения в филиале Московской Государственной Академии хореографии в 2019-2020 учебном году во Владивостоке. Свои заявки на участие в просмотре, который пройдет в мае, могут направить родители юных талантов со всего Дальнего Востока.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, набор учащихся на 2019-2020 учебный год будет проходить в три этапа в помещении школы-интерната для одаренных детей по адресу: Владивосток, улица Чапаева, 5.

Первый тур пройдет с 23 по 25 мая, где опытные педагоги учебного заведения оценят физические данные детей.

27 и 28 мая состоится второй этап отбора – прохождение медицинской комиссии.

Завершится отбор третьим туром, который пройдет 30 мая. К нему будут допущены ребята, прошедшие первый и второй туры. Здесь конкурсная комиссия определит и оценит музыкальность, танцевальные способности ребенка, координацию, эмоционально-образную выразительность и пластичность.

В этапах отбора участвуют абитуриенты, заканчивающие начальную школу, переходящие из четвертого в пятый класс общеобразовательной школы. Просмотр проводится в соответствии с правилами, установленными в Московской Государственной Академии хореографии. Дети приходят на все этапы набора вместе с родителем или законным представителем.

Подробная информация о приеме в филиал МГАХ Владивостока находится на сайте Московской Государственной Академии хореографии в разделе: Поступление. Филиалы. Филиал во Владивостоке. Кампания по набору 2019 г.

Контактный телефон для консультаций во Владивостоке: +7 914 792-02-99, +7 977 807-88-19.

Справочно: Московская Государственная академия хореографии является старейшим театральным учебным заведением Москвы. В настоящее время МГАХ – признанный во всем мире образовательный центр в области балетного искусства, многоуровневый образовательный комплекс с развивающейся учебно-методической базой, обеспечивающий непрерывное образование в области хореографического искусства, сохраняющий и преумножающий наследие многих поколений выдающихся представителей хореографического искусства и педагогики балета. Выпускники академии возглавляют ведущие балетные труппы России, а также зарубежных стран, таких как США, Италия, Франция, Германия и другие.

В 2016 году Указом Президента России Московская государственная академия хореографии отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]