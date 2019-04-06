В Приморье пожарные спасли кота Степу
В Приморье на пожаре спасли кота Степу.
Как сообщает mchs_spassk_dalniy_20ofps, 6 апреля в Спасске-Дальнем произошел пожар в жилом доме по улице Краснознаменной. В квартире горел шкаф. Пожарные 23ПСЧ быстро потушили возгорание. Из людей никто не пострадал. А вот коту Степе понадобилась помощь. Он надышался угарным газом. Животному был сделан массаж грудной клетки. Когда кот смог самостоятельно дышать и замяукал, его вернули хозяевам. Кот остался жив.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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