Дни в Приморье станут теплее
В ближайшие сутки атмосферное давление над Приморьем будет расти.
В начале ночи еще сохранятся небольшие осадки. В дальнейшем осадков не ожидается. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Усилится ночное выхолаживание воздуха. Минимальные температуры −1…−7 °С, в горных районах до −16 °С, на южном побережье 0…+3 °С. Дни станут теплее, максимальные температуры повысятся на 1–3 градуса и составят +5…+15 °С.
Во Владивостоке во вторник осадки маловероятны. Температурный фон без изменений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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