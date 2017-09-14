Новости Общество

Вчера, 16:07
 

Дни в Приморье станут теплее

Дни в Приморье станут теплее

Фото: Boombate

В ближайшие сутки атмосферное давление над Приморьем будет расти.

В начале ночи еще сохранятся небольшие осадки. В дальнейшем осадков не ожидается. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Усилится ночное выхолаживание воздуха. Минимальные температуры −1…−7 °С, в горных районах до −16 °С, на южном побережье 0…+3 °С. Дни станут теплее, максимальные температуры повысятся на 1–3 градуса и составят +5…+15 °С.

Во Владивостоке во вторник осадки маловероятны. Температурный фон без изменений.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря