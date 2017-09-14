Дни в Приморье станут теплее

В ближайшие сутки атмосферное давление над Приморьем будет расти.

В начале ночи еще сохранятся небольшие осадки. В дальнейшем осадков не ожидается. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Усилится ночное выхолаживание воздуха. Минимальные температуры −1…−7 °С, в горных районах до −16 °С, на южном побережье 0…+3 °С. Дни станут теплее, максимальные температуры повысятся на 1–3 градуса и составят +5…+15 °С.

Во Владивостоке во вторник осадки маловероятны. Температурный фон без изменений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]