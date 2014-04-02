Новости Анонс

Вчера, 16:05
 

Анонс на 9 апреля

9 апреля в 15.00 в театре молодежи (Владивосток, ул. Светланская, 15а) − спектакль «СонЛандия».

9 апреля в 18.30 в театре имени М. Горького (Владивосток, ул. Светланская, 49) − спектакль «Матросская тишина».

9 апреля в 19.00 в «Фетисов-Арене» (Владивосток, ул. Маковского, 284) − Гарик Сукачев.

С 9 по 12 апреля в Арсеньеве, МБУ ФСЦ «Полет» (ул. Жуковского, 48) - первенство Приморского края по баскетболу. Начало в 10.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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