Анонс на 9 апреля
9 апреля в 15.00 в театре молодежи (Владивосток, ул. Светланская, 15а) − спектакль «СонЛандия».
9 апреля в 18.30 в театре имени М. Горького (Владивосток, ул. Светланская, 49) − спектакль «Матросская тишина».
9 апреля в 19.00 в «Фетисов-Арене» (Владивосток, ул. Маковского, 284) − Гарик Сукачев.
С 9 по 12 апреля в Арсеньеве, МБУ ФСЦ «Полет» (ул. Жуковского, 48) - первенство Приморского края по баскетболу. Начало в 10.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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