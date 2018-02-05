Новый виадук построят во Владивостоке
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в районе улицы Олега Кошевого во Владивостоке появится новый виадук, а также будут отремонтированы важные участки краевых трасс и улиц в городах Приморья. Всего в этом году в рамках проекта будет отремонтирован 81 километр дорожного покрытия.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в план ремонта в этом году вошли важные для жителей края трассы Раздольное–Хасан и Артем–Находка–Порт Восточный.
«Так, на трассе Раздольное–Хасан будет отремонтирован участок с 80 по 87,5 километры между поселками Барабаш и Бамбурово. На находкинской трассе отремонтируют участок со 147 по 153 километры от поворота в сторону Врангеля. На этих участках проведут ремонт покрытия проезжей части», – добавили специалисты.
Также одним из важных объектов, вошедших в план национального проекта, станет пешеходный переход во Владивостоке. Виадук появится в районе улицы Олега Кошевого над оживленным участком дороги в сторону острова Русский. Это позволит развести пешеходов и автомобили по разным уровням и тем самым снизить аварийность участка и повысить скорость движения транспорта.
В 2019 году в рамках национального проекта отремонтируют около 100 объектов во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах на почти 1,5 миллиарда рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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