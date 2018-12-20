Олег Кожемяко: судьба косаток и белух в бухте Средняя решена

Специалисты планируют выпустить косаток и белух из бухты Средняя в Приморье в естественную среду обитания, сообщил в понедельник глава Приморья Олег Кожемяко, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Принято официальное решение выпустить всех животных в естественную среду. Ученые из команды Кусто, российские ученые определят, когда и какие особи выпускать», - сказал Кожемяко.

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же находились 90 белух. Однако три белухи пропали, а позднее стало известно об исчезновении одной косатки — по этому факту полиция ведет проверку. Состояние животных, по данным ветеринаров, оценивается как хорошее. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

11 марта был утвержден состав консилиума российских ученых, которым предстоит оценить текущее состояние содержащихся в бухте китообразных и подготовить рекомендации по их содержанию и реадаптации к жизни в природе. В него вошли представители РАН, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря и других научных организаций. Координировать работу должен Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Ученые уже провели в Средней осмотр животных и взяли пробы для анализа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]