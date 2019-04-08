В "уфологической" столице Приморья "призрака" сняли на видео

В Дальнегорске на стоянке автотранспорта на территории бывшей автобазы N7 камера наружного наблюдения запечатлела "привидение", уверен подписчик WhatsApp "Вести:Приморье", приславший это видео.

На кадрах видно, что в темное время суток вокруг фонарей автомобиля возникают замысловатые "голограммы", в которых наш подписчик увидел силуэт "призрака". По словам автора видео, съемка произведена вечером 6 апреля.

Напомним, что Дальнегорск знаменит свои "уфологическим" наследием. Апологеты контактов с внеземными цивилизациями утверждают, что 29 января 1986 года в 19.55 недалеко от Дальнегорска на высоте 611 потерпел крушение неопознанный летающий объект.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]