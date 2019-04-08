Новости Общество Происшествия

Вчера, 17:35
 

Во Владивостоке экстренно эвакуировали работников завода "Дальприбор"

Во Владивостоке экстренно эвакуировали работников завода "Дальприбор"

Фото: dpskontrol_125rus

Сообщения об угрозе для ряда объектов во Владивостоке поступили в полицию в понедельник, они оказались ложными, сообщает "Вести: Приморье" со сслыкой на РИА Новости.
 
"В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла. В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение", - сказал представитель УМВД России по Приморскому краю.
 
По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
 
В соцсетях сообщили об эвакуации завода "Дальприбор", очевидцы разместили фото людей у здания, которое проверяют правоохранители.

Напомним, новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Во Владивостоке 23 января неизвестные разослали сообщения о "минировании" ряда учреждений и ведомств Владивостока, в том числе больниц и школ. Все сообщения оказались ложными.

Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря