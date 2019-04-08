Во Владивостоке экстренно эвакуировали работников завода "Дальприбор"

Сообщения об угрозе для ряда объектов во Владивостоке поступили в полицию в понедельник, они оказались ложными, сообщает "Вести: Приморье" со сслыкой на РИА Новости.



"В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла. В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение", - сказал представитель УМВД России по Приморскому краю.



По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.



В соцсетях сообщили об эвакуации завода "Дальприбор", очевидцы разместили фото людей у здания, которое проверяют правоохранители.

Напомним, новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Во Владивостоке 23 января неизвестные разослали сообщения о "минировании" ряда учреждений и ведомств Владивостока, в том числе больниц и школ. Все сообщения оказались ложными.



Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]