Житель Владивостока оплатил 123 штрафа ГИБДД за раз
В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Владивостокскому городскому округу находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданина Х. о взыскании задолженности по 123-м неоплаченным штрафам ГИБДД на сумму более 70 тысяч рублей. О возбуждении в отношении него исполнительного производства мужчина был своевременно извещен, однако добровольно долг не погашал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.
В целях понуждения должника к исполнению требований исполнительных документов судебный пристав направил заявление в суд об установлении временного ограничения неплательщику в пользовании специальным правом на управление транспортным средством, о чем он был должным образом уведомлен. Данная мера эффективно повлияла на должника — в этот же день он оплатил всю сумму задолженности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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