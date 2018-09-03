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Вчера, 17:55
 

Житель Владивостока оплатил 123 штрафа ГИБДД за раз

Житель Владивостока оплатил 123 штрафа ГИБДД за раз

Фото: Bash.News

В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Владивостокскому городскому округу находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданина Х. о взыскании задолженности по 123-м неоплаченным штрафам ГИБДД на сумму более 70 тысяч рублей. О возбуждении в отношении него исполнительного производства мужчина был своевременно извещен, однако добровольно долг не погашал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

В целях понуждения должника к исполнению требований исполнительных документов судебный пристав направил заявление в суд об установлении временного ограничения неплательщику в пользовании специальным правом на управление транспортным средством, о чем он был должным образом уведомлен. Данная мера эффективно повлияла на должника — в этот же день он оплатил всю сумму задолженности. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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