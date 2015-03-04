В Приморье перед судом предстанет депутат городской думы
Большекаменская межрайонная прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Думы городского округа Большой Камень Он обвиняется в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, действуя из корыстных побуждений, фигурант приобрел по заниженной выкупной стоимости 4 земельных участка, расположенных недалеко от морского побережья бухты Вальтон.
Так, он представил должностным лицам администрации городского округа Большой Камень документы с заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на участках объектах недвижимости.
Эти документы позволили ему в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, в результате чего городскому округу причинен ущерб в размере свыше 1,1 млн рублей.
В ходе следствия на указанные земельные участки наложен арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу.
В свою очередь, межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о признании недействительными решения органа местного самоуправления о передаче земельных участков в собственность и применении последствий недействительности сделки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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