Новости Происшествия

Вчера, 18:02
 

В Приморье перед судом предстанет депутат городской думы

В Приморье перед судом предстанет депутат городской думы

Большекаменская межрайонная прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Думы городского округа Большой Камень Он обвиняется в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, действуя из корыстных побуждений, фигурант приобрел по заниженной выкупной стоимости 4 земельных участка, расположенных недалеко от морского побережья  бухты Вальтон.

Так, он представил должностным лицам администрации городского округа Большой Камень документы с заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на участках объектах недвижимости.

Эти документы позволили ему в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, в результате чего городскому округу причинен ущерб в размере свыше 1,1 млн рублей.

В ходе следствия на указанные земельные участки наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь, межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о признании недействительными решения органа местного самоуправления о передаче земельных участков в собственность и применении последствий недействительности сделки. 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря