Пожар в здании ТЦ "Аквамарин": горят 2 и 3 этажи (видео)

8 апреля в 20.50 в Находке пожар в здании по адресу: улица Луначарского,23 локализован на площади 500 кв.м.. Всего при тушении задействовано 25 человек личного состава и 8 единиц техники. Горит кровля и помещения на 2 и 3 этажах, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 25.mchs.gov.ru.

Напомним, что сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны города Находка поступило в 19.35. Спустя 7 минут (19.42) на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению.

Информации о пострадавших не поступало.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]