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Вчера, 23:58
 

Юлия Ишаева возместила «Роснефти» ущерб по уголовному делу отца

Юлия Ишаева возместила «Роснефти» ущерб по уголовному делу отца

Дочь бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возместила «Роснефти» весь ущерб по уголовному делу ее отца. Об этом во время апелляции в Мосгорсуде сказал адвокат Павел Зайцев. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на RNS.
«Ваша честь, прошу приобщить к материалам дела платежное поручение Ишаевой Юлии о том, что дочь Ишаева 5 апреля совершила платеж на счет ПАО НК "Роснефть" на основании возмещения возможного ущерба на сумму 5 млн 744 тысяч рублей», — сказал Зайцев.
Несмотря на это, Мосгорсуд отклонил жалобу на домашний арест Ишаева и признал законным решение Басманного суда.
Ишаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, будучи вице-президентом «Роснефти», Ишаев добился, чтобы нефтяная компания с 2014 по 2017 годы арендовала офис у его фирмы в Хабаровске. По информации РБК, цена аренды была завышена в три раза средней рыночной стоимости.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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