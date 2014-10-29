Юлия Ишаева возместила «Роснефти» ущерб по уголовному делу отца

Дочь бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возместила «Роснефти» весь ущерб по уголовному делу ее отца. Об этом во время апелляции в Мосгорсуде сказал адвокат Павел Зайцев. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на RNS.

«Ваша честь, прошу приобщить к материалам дела платежное поручение Ишаевой Юлии о том, что дочь Ишаева 5 апреля совершила платеж на счет ПАО НК "Роснефть" на основании возмещения возможного ущерба на сумму 5 млн 744 тысяч рублей», — сказал Зайцев.

Несмотря на это, Мосгорсуд отклонил жалобу на домашний арест Ишаева и признал законным решение Басманного суда.

Ишаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, будучи вице-президентом «Роснефти», Ишаев добился, чтобы нефтяная компания с 2014 по 2017 годы арендовала офис у его фирмы в Хабаровске. По информации РБК, цена аренды была завышена в три раза средней рыночной стоимости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]