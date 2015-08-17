Новости Экономика

Сегодня, 11:31
 

Линии электропередач реконструировали в Партизанском районе

Линии электропередач реконструировали в Партизанском районе

Специалисты закончили реконструкции ЛЭП, пострадавших от наводнения, в районе села Золотая Долина Партизанского района. Работы выполнены по поручению главы края Олега Кожемяко.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте энергетики Приморского края, необходимость реконструкции ЛЭП возникла из-за того, что во время наводнения минувшим летом были подмыты опоры, стоявшие прямо в пойме реки.

«Тогда выполнили аварийные работы, восстановив подачу электроэнергии потребителям. Однако требовался капитальный ремонт электролинии с выносом опор на безопасное место», – пояснили в ведомстве.

Данную проблему поднимали и жители района на встрече с Олегом Кожемяко в конце прошлого года.

По его поручению энергетики вынесли четыре опоры из зоны затопления, заменили почти 800 метров провода, прочистили около одного километра просеки вдоль новой ЛЭП.

Сейчас выполнены все работы, которые, по мнению специалистов, обеспечат устойчивое электроснабжение сел Партизанского района.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря