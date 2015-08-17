Линии электропередач реконструировали в Партизанском районе
Специалисты закончили реконструкции ЛЭП, пострадавших от наводнения, в районе села Золотая Долина Партизанского района. Работы выполнены по поручению главы края Олега Кожемяко.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте энергетики Приморского края, необходимость реконструкции ЛЭП возникла из-за того, что во время наводнения минувшим летом были подмыты опоры, стоявшие прямо в пойме реки.
«Тогда выполнили аварийные работы, восстановив подачу электроэнергии потребителям. Однако требовался капитальный ремонт электролинии с выносом опор на безопасное место», – пояснили в ведомстве.
Данную проблему поднимали и жители района на встрече с Олегом Кожемяко в конце прошлого года.
По его поручению энергетики вынесли четыре опоры из зоны затопления, заменили почти 800 метров провода, прочистили около одного километра просеки вдоль новой ЛЭП.
Сейчас выполнены все работы, которые, по мнению специалистов, обеспечат устойчивое электроснабжение сел Партизанского района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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