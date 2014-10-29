Подрядчика ЖК «Голубиная падь» оштрафовали за обрушение грунта на строящуюся парковку

Прокуратура Ленинского района Владивостока провела проверку на месте строительства десятиэтажной парковки жилого комплекса «Голубиная падь» на Гоголя, 35, где в 20 февраля произошло обрушение грунта. В отношении компании-подрядчика и ее должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, общая сумма штрафов – 120 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения требований градостроительного законодательства.

Так, до начала работ по устройству выемки грунта юридическим лицом не проведены необходимые мероприятия, направленные на предупреждение возникновения или активизации оползневых смещений и обвалов склона (откоса) котлована. Учитывая данные обстоятельства, в отношении подрядной организации и ее должного лица, ответственного за соблюдение строительных норм и правил при осуществлении строительных работ, прокурором района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов).

В итоге компания-подрядчик и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в размере 120 тысяч рублей. Кроме того, руководителю подрядной организации внесено представление об устранении выявленных нарушений требований градостроительного законодательства.

Во исполнение требований прокурора нарушения устранены, в настоящее время проведены работы по расчету соответствующей нагрузки для исключения обрушения, стенки склона и котлована укреплены.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]