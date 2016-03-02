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Приморский киллер скрывался в Московской области

Приморский киллер скрывался в Московской области

Фото: mkset.ru

Советский районный суд г. Владивостока вынес приговор приморцу, который признан виновным в покушении на убийство двух лиц, совершенное по найму, общеопасным способом, сообщает прокуратура.

Преступление было совершено в 2003 г. в пос. Трудовое. Фигурант, действуя по предварительному сговору со своими знакомыми (один из них осужден ранее, в отношении второго дело прекращено в связи со смертью), за деньги согласился сжечь двоих людей, проживавших в частном доме. Киллеры подожгли дом, но потерпевшим удалось покинуть горящую квартиру.

Злоумышленник длительное время находился в розыске и был задержан в 2016 г. в Московской области.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное (с учетом непогашенной судимости за двойное убийство) 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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