Приморский киллер скрывался в Московской области
Советский районный суд г. Владивостока вынес приговор приморцу, который признан виновным в покушении на убийство двух лиц, совершенное по найму, общеопасным способом, сообщает прокуратура.
Преступление было совершено в 2003 г. в пос. Трудовое. Фигурант, действуя по предварительному сговору со своими знакомыми (один из них осужден ранее, в отношении второго дело прекращено в связи со смертью), за деньги согласился сжечь двоих людей, проживавших в частном доме. Киллеры подожгли дом, но потерпевшим удалось покинуть горящую квартиру.
Злоумышленник длительное время находился в розыске и был задержан в 2016 г. в Московской области.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное (с учетом непогашенной судимости за двойное убийство) 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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