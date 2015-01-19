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В Приморье чиновницу уволили в связи с утратой доверия

В Приморье чиновницу уволили в связи с утратой доверия

Фото: Лента новостей Уфы

Большекаменская межрайонная прокуратура Приморского края провела проверку исполнения антикоррупционных стандартов, в ходе которой выявлены нарушения в указанной сфере в деятельности муниципального служащего.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, сотрудница управления имущественных отношений администрации городского округа Большой Камень одновременно являлась секретарем комиссии по проведению торгов и контактным лицом от организатора аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в которых принял участие близкий родственник чиновницы.

При этом в нарушение требований федерального законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции муниципальная служащая не направила уведомления о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, тем самым проигнорировав меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

В связи с выявленным и нарушениями антикоррупционных стандартов межрайонный прокурор внес представление главе городского округа Большой Камень.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования глава органа местного самоуправления издал распоряжение об увольнении муниципального служащего в связи с непринятием мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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