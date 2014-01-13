Собственник земельного участка во Владивостоке спилил деревьев на 120 тысяч рублей

Прокуратурой Советского района г. Владивостока совместно со специалистами в сфере земельного контроля администрации города Владивостока проведено выездное обследование земельного участка, расположенного в районе остановки общественного транспорта «Варяг» в г. Владивостока.

При обследовании установлено, что собственник земельного участка, выйдя за пределы имеющегося у него разрешения на вырубку зеленых насаждений, незаконно спилил восемь деревьев. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Согласно Порядку расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территории Владивостокского городского округа, ориентировочный ущерб составил свыше 120 тыс. рублей.

Кроме этого, при выполнении работ собственником не было обеспечено информирование населения о сносе зеленых насаждений в соответствии с правилами благоустройства территории Владивостокского городского округа.

По результатам проверки директору общества с ограниченной ответственностью внесено представление об устранении нарушений законодательства, в следственный орган в порядке ст. 37 УПК РФ направлены материалы проверки для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]