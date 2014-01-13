Собственник земельного участка во Владивостоке спилил деревьев на 120 тысяч рублей
Прокуратурой Советского района г. Владивостока совместно со специалистами в сфере земельного контроля администрации города Владивостока проведено выездное обследование земельного участка, расположенного в районе остановки общественного транспорта «Варяг» в г. Владивостока.
При обследовании установлено, что собственник земельного участка, выйдя за пределы имеющегося у него разрешения на вырубку зеленых насаждений, незаконно спилил восемь деревьев. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Согласно Порядку расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территории Владивостокского городского округа, ориентировочный ущерб составил свыше 120 тыс. рублей.
Кроме этого, при выполнении работ собственником не было обеспечено информирование населения о сносе зеленых насаждений в соответствии с правилами благоустройства территории Владивостокского городского округа.
По результатам проверки директору общества с ограниченной ответственностью внесено представление об устранении нарушений законодательства, в следственный орган в порядке ст. 37 УПК РФ направлены материалы проверки для принятия процессуального решения.
По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.11.2017 Очередные факты незаконной вырубки деревьев выявлены во Владивостоке
-
05.02.2017 По факту незаконного уничтожения деревьев в приморской столице возбуждено уголовное дело
-
20.11.2014 За первые 2 недели ноября во Владивостоке выявили четыре нарушения земельного законодательства
-
12.09.2014 Незаконная вырубка деревьев выявлена на Седанке
-
10.09.2014 Очередной факт незаконной вырубки деревьев выявлен во Владивостоке
-
13.01.2014 В 2013 году возбуждены уголовные дела за незаконную вырубку зелёных насаждений по 66 эпизодам
Добавить комментарий