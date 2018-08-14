Во Владивостоке перед судом предстанет грабитель-рецидивист

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, преступление совершено в феврале 2019г. лицом, ранее четырежды судимым за преступления против собственности.

Находясь в гостях в квартире своего знакомого, у фигуранта возник умысел на хищение его сотового телефона, стоимостью 6 тыс. рублей.

Осознавая, что его действия носят открытый характер и очевидны для окружающих, злоумышленник достал из кармана куртки потерпевшего мобильник и вместе с похищенным имуществом покинул квартиру.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]