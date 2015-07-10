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Во Владивостоке будут судить злостного нарушителя правил дорожного движения

Во Владивостоке будут судить злостного нарушителя правил дорожного движения

Фото: GoGetNews

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении гр-на С., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, преступные деяния совершены лицом, ранее неоднократно (четырежды) лишенным судом права управлять транспортным средством за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Осенью 2018г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант вновь сел за руль автомобиля «Тойота Королла Аксио», на котором осуществлял движение по улицам города, пока не был остановлен экипажем сотрудников ГИБДД в районе проспекта Красного Знамени в г. Владивостоке.

Стражи порядка отстранили нарушителя от управления транспортным средством, обнаружив у водителя при себе наркотическое средство синтетической группы, которое он приобрел и хранил для личного потребления.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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