Во Владивостоке будут судить злостного нарушителя правил дорожного движения
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении гр-на С., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, преступные деяния совершены лицом, ранее неоднократно (четырежды) лишенным судом права управлять транспортным средством за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Осенью 2018г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант вновь сел за руль автомобиля «Тойота Королла Аксио», на котором осуществлял движение по улицам города, пока не был остановлен экипажем сотрудников ГИБДД в районе проспекта Красного Знамени в г. Владивостоке.
Стражи порядка отстранили нарушителя от управления транспортным средством, обнаружив у водителя при себе наркотическое средство синтетической группы, которое он приобрел и хранил для личного потребления.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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