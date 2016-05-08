Уже 15 человек пострадали от укусов клещей в Приморье
За текущий период 2019 г. в медицинские организации края обратилось 15 пострадавших от укусов клещей на семи административных территориях края (г.г. Владивосток, Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Октябрьский, Кавалеровский), что на 21,4% меньше чем за аналогичный период 2018 г. (2018 г. — 19 случаев). Случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами не зарегистрировано. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами обычная.
Напомним, в Приморском крае продолжается иммунизация против клещевого вирусного энцефалита.
В государственных медицинских организациях края на бесплатной основе проводится прививочная кампания против клещевого энцефалита детям (до 17 лет), взрослым — по виду деятельности или роду занятий, связанных с пребыванием в природных стациях.
В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции, передающихся клещами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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