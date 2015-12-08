Частоту внутренних авиарейсов увеличат в Приморье

В связи с началом летнего сезона и повышением пассажиропотока авиакомпания «Аврора» увеличивает частоту полетов на некоторых приморских внутрикраевых маршрутах.

Как в пресс-службе администрации края, на маршруте Владивосток – Терней и Терней – Светлая с 10 апреля по 10 июля начнут выполняться дополнительные рейсы по средам.

По маршруту Владивосток – Дальнегорск и Владивосток – Кавалерово с 12 по 28 апреля по пятницам и воскресеньям рейсы будут выполняться дважды в день.

Сейчас в Терней “Аврора” выполняет полеты шесть раз в неделю, в Светлую – четыре раза в неделю, в Дальнегорск и Кавалерово – ежедневно.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» и в агентствах, получить справки – в круглосуточном контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]