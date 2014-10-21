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С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом с детства 1 группы

С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом с детства 1 группы

С 1 июля 2019 года размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы увеличится с 5500 рублей до 10 000 рублей.

Как сообщила руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия Смыченко, в Приморском крае размер выплаты с учетом дальневосточного коэффициента составит 12 тысяч рублей. В регионе ежемесячные выплаты по уходу за детьми – инвалидами получают 3 196 родителей и опекунов. Выплата в новом размере будет произведена в беззаявительном порядке, и обращаться в управления ПФР нет необходимости.

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему лицу сформировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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