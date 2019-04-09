Первый в мире опыт разведения пятнистого тюленя в неволе получил Приморский океанариум

Детёныш ларги родился в Приморском океанариуме 6 марта в 4 часа 40 минут. Новорождённый получил имя Юпитер и стал во многом пионером: он первый представитель морских млекопитающих, появившийся на свет в Приморском океанариуме, и, главное, история Юпитера – это первый в мире случай зачатия, вынашивания, рождения и выхаживания детёныша ларги в искусственных условиях.

Как сообщил директор Приморского океанариума Сергей Логинов, зарубежные ученые регистрировали случаи появления детёнышей ларг в условиях океанариумов, но бельки не выживали. "Нам удалось создать условия для успешного ведения первой беременности самки ларги и выхаживания детеныша без необходимости искусственного вскармливания. За месяц до родов были введены круглосуточные дежурства специалистов, установлены камеры видеонаблюдения, исследования проводились в полном соответствии с биологией вида", - сказал Логинов.

При рождении Юпитер весил 9 килограммов, первые три-четыре недели жизни бельки питаются только материнским молоком и активно набирают вес. Молоко у пятнистых тюленей очень питательное ­– содержание жира достигает 50%, содержание белка 15%. За день Юпитер прибавлял до полутора-двух килограммов веса и в месяц весил 37 килограммов.

После активного набора веса малыши переходят в так называемый период голода детенышей. В течение нескольких недель происходят линька и перестройка пищеварительной системы: детёныши худеют и приходят в норму, которая позволяет охотиться – «боевой» вес 25 килограммов и меньше.

Пока мама Юпитера – Варвара – кормила малыша, она отказывалась от пищи. Так же ведут себя самки в природе. Учёные полагают, что этот защитный механизм позволяет сохранить уникальный состав молока тюленя. До появления малыша Варя весила чуть больше полутора центнеров. Во время родов она потеряла около 20 килограммов и еще 45 килограммов за три недели вскармливания.

"Практически каждый день наблюдений за Варей и Юпитером приносит микрооткрытия, сравнивать полученный исследовательский материал не с чем – он уникален, – рассказывает научный руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, ведущий специалист отдела экспериментальных исследований Приморского океанариума Игорь Катин. – Уникальны для Владивостока и сами ларги: не так много в мире городов, в черте которых можно наблюдать высшее хищное животное. Ларга, которая обитает в заливе Петра Великого – обособленная группировка, которая даже генетически отличается от других ларг, населяющих дальневосточные моря, –– продолжает Игорь Катин. - Главная особенность нашей ларги заключается в том, что она размножается на берегу, а не на льдинах. Самки приносят детёнышей и выкармливают их только на берегах необитаемых островов Дальневосточного морского заповедника. Осенью прошлого года на одном из островов заповедника нами были установлены камеры, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать за ларгами. Благодаря этому нам удалось впервые в мировой практике соединить наблюдательные и экспериментальные исследования, сравнить поведение рожениц в заповеднике и нашей Варвары".

Уже несколько дней Юпитер не питается материнским молоком. Он перелинял и стал таким же серебристо–серым как его родители. Варя с удовольствием компенсирует потерю веса – в её рационе горбуша, кальмар, сельдь, креветка.

Помимо Юпитера и Вари в Приморском океанариуме живут ещё четыре ларги: Сократ, Платон, Кант и Дульсинея. С 2015 года с морскими млекопитающими ведётся научная работа, в том числе в области зоопсихологии. Например, учёным далось определить, что межполушарная асимметрия присуща не только человеку – ларги тоже бывают правшами и левшами.

Справка:

Ларга Phoco largha – представитель настоящих тюленей, название пришло из тунгусского языка. Пятнистость у ларг индивидуальна как отпечатки пальцев у человека. Группировка ларг залива Петра Великого насчитывает порядка 3500-4000 особей. Большая часть из них – мигранты, летом в заливе остаётся только 20% тюленей. Первое упоминание о приморских ларгах появилось в 1883 году в газете «Владивосток». Долгое время ларг считали подвидом обыкновенного тюленя, в отдельный вид их выделили только в 70-х годах ХХ столетия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]