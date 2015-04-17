Корзины для дальневосточных аистов готовят в Ханкайском заповеднике. Это вовсе не искусственные гнезда, а лишь прочная основа для того, чтобы краснокнижные птицы могли как можно дольше пользоваться своими приморскими апартаментами.

Горячий цех. Один за другим на сварку подносят железные столбы.

Часть их — для птичьих гнезд, другая — чтобы поддержать заповедные аншлаги. Винты основания мастерят самостоятельно, из экономии.

Юрий Сушицкий, директор Ханкайского заповедника: «Благодаря этому аншлаг закручивается, чтобы всякие нехорошие люди, которым он не нравится, чтобы им было тяжелее его вытащить».

Да уж, на болота с краном не пройти. Что до гнезд, то их и вовсе на лодках повезут в дальнюю даль. Ближе к Ханке. Приозерные берега постоянно пополняют новыми высотными устойчивыми конструкциями. Аисты любят обустраиваться капитально, говорит Юрий Сушицкий.

- По какому принципу вставляют ветки? Подглядываете за птицами?

Юрий Сушицкий, директор Ханкайского заповедника: «Принцип — это наши коллеги вставляли. Наверное, подглядывали, может быть, Николай Васильевич делился как-то».

Государственный инспектор Николай Коломиец в эти дни как раз и наблюдает за краснокнижными птицами в охранной зоне. Крупнейшее на Дальнем Востоке озеро оттаивает медленно, но верно. И важно не упустить момент, когда остепенятся дальневосточные красавцы. Начнут гнезда вить. Тяжелые, в нескольких сот килограммов. Чтобы выдержала сварная корзина, ее формируют более прочной и широкой. А потом немного наполняют, чтобы аисты скорее приняли работу.

Серьезные люди, суровые даже, аистам помогают. Редкая птица. В Южной Корее счастливы и одной паре черноклювых дальневосточников. А в пределах Ханкайского заповедника останется 70 пернатых семей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]