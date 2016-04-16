Анонс на 10 апреля

10 апреля во Владивостоке в офисе ФГБУ «Земля леопарда» в 11.00 состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены новые данные о численности дальневосточного леопарда. Мероприятие приурочено к седьмой годовщине образования национального парка.

10 апреля из Владивостока на парусном учебном судне «Надежда» отправляется 3-я международная комплексная экспедиция «Россия—Япония. Резервы человечества».

10 апреля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток - БК МБА Москва. Матч за 9-15 место. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд сезон 2018-19 гг. Начало в 19.00.

10-11 апреля г. Владивосток, с/к «Локомотив» (ул.4-ая Проходная, 12). Краевые соревнования по художественной гимнастике. Начало в 10.00.

10 апреля — Международный день движения сопротивления.

10 апреля — День братьев и сестер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]