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Министр транспорта РФ приехал в Приморье

Министр транспорта РФ приехал в Приморье

Фото: Газета.Ру

В Приморье приехал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Во вторник, 9 апреля, федеральный чиновник поездит по дорогам края, обсудит планы на 2019 год и проинспектирует прошлогоднюю работу.

Как сообщает "КП", власти встретятся с министром в рамках обсуждения нового моста через реку Артемовка. Планируется, что конструкция значительно сократит путь из Владивостока до Находки напрямую - примерно на полчаса. Таким образом, мост позволит оказаться в обход Артема и других поселков сразу в Шкотово.

Помимо этого, на встрече обсудят реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги», ремонт печально знаменитого Рудневского моста во Владивостоке и открытие моста через реку Литовка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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