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 229 нетрезвых приморских автомобилистов отстранили от управления за неделю сотрудники ГАИ

 229 нетрезвых приморских автомобилистов отстранили от управления за неделю сотрудники ГАИ

Фото: УМВД по ПК

За неделю сотрудники Госавтоинспекции Приморья отстранили от управления автотранспортом 229 нетрезвых автомобилистов. К административной ответственности привлечены 127 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 102 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По данным статистики, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 12 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.  Получили травмы 9 человек, повреждено 20 автомобилей. Наибольшее число происшествий отмечено во вторник, 2 апреля, временной промежуток с 16.00 до 21.00.

Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости предупреждения пьянства за рулем. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы, г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240 10 00.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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