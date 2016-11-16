229 нетрезвых приморских автомобилистов отстранили от управления за неделю сотрудники ГАИ
За неделю сотрудники Госавтоинспекции Приморья отстранили от управления автотранспортом 229 нетрезвых автомобилистов. К административной ответственности привлечены 127 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 102 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
По данным статистики, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 12 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. Получили травмы 9 человек, повреждено 20 автомобилей. Наибольшее число происшествий отмечено во вторник, 2 апреля, временной промежуток с 16.00 до 21.00.
Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости предупреждения пьянства за рулем. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
Телефоны:
102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.
102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.
112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы, г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.
120: г.Большой Камень.
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240 10 00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.03.2019 За неделю в Приморье отстранены от управления 189 нетрезвых автомобилистов
-
16.01.2018 С начала января сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше 450 нетрезвых водителей в Приморье
-
18.12.2017 За прошедшую неделю сотрудники приморской ГАИ привлекли к ответственности свыше 180 нетрезвых водителей
-
21.11.2017 За прошедшую неделю в Приморье сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 191 нетрезвого водителя
-
29.08.2017 За неделю в Приморье привлечены к ответственности свыше 300 нетрезвых водителей
-
16.11.2016 За неделю в Приморье привлечены к ответственности 225 нетрезвых водителей
Добавить комментарий