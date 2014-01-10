Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП в Приморье
В дежурную часть отдела ГИБДД ОМВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 13 км автодороги Владивосток—Находка.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено: неустановленный водитель автомашины «Тойота Пробокс», двигаясь со стороны города Артема в поселок Заводской, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Карина».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 32-летний водитель автомашины «Тойота Карина». Мужчине назначено амбулаторное лечение.
Виновник автоаварии, бросив транспортное средство, с места происшествия скрылся.
Полиция устанавливает личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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