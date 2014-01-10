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Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП в Приморье

Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП в Приморье

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела ГИБДД ОМВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии  на 13 км автодороги Владивосток—Находка.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено: неустановленный водитель автомашины «Тойота Пробокс»,  двигаясь со стороны города Артема в поселок Заводской,  выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Карина».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 32-летний водитель автомашины «Тойота Карина». Мужчине назначено амбулаторное лечение.

Виновник автоаварии,  бросив транспортное средство, с места происшествия скрылся.

Полиция устанавливает личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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