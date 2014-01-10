Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП в Приморье

В дежурную часть отдела ГИБДД ОМВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 13 км автодороги Владивосток—Находка.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено: неустановленный водитель автомашины «Тойота Пробокс», двигаясь со стороны города Артема в поселок Заводской, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Карина».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 32-летний водитель автомашины «Тойота Карина». Мужчине назначено амбулаторное лечение.

Виновник автоаварии, бросив транспортное средство, с места происшествия скрылся.

Полиция устанавливает личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]