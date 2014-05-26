Гастролер из Находки, вооруженный молотком, грабил жителей Владивостока

Гастролера из Находки, подозреваемого в совершении серии разбойных нападений, задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, житель Первомайского района Владивостока сообщил в полицию, что неизвестный похитил у него ювелирные украшения. Установлено, что в районе улицы Сахалинской неизвестный с молотком в руках напал на потерпевшего и похитил у него ювелирные изделия. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 50 тысяч рублей.

Сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам задержан 33-летний ранее судимый житель Находки. В отделе полиции он дал признательные показания. В ходе личного досмотра задержанного изъяты девять золотых цепочек и молоток.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают причастность фигуранта уголовного дела к ранее совершенным корыстно-насильственным преступлениям. Устанавливается круг потерпевших.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]