Гастролер из Находки, вооруженный молотком, грабил жителей Владивостока
Гастролера из Находки, подозреваемого в совершении серии разбойных нападений, задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции Владивостока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, житель Первомайского района Владивостока сообщил в полицию, что неизвестный похитил у него ювелирные украшения. Установлено, что в районе улицы Сахалинской неизвестный с молотком в руках напал на потерпевшего и похитил у него ювелирные изделия. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 50 тысяч рублей.
Сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам задержан 33-летний ранее судимый житель Находки. В отделе полиции он дал признательные показания. В ходе личного досмотра задержанного изъяты девять золотых цепочек и молоток.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают причастность фигуранта уголовного дела к ранее совершенным корыстно-насильственным преступлениям. Устанавливается круг потерпевших.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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