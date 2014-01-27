Самый "скандальный" департамент администрации вновь отдали женщине

Ирина Дмитриенко (фото 2) вступила в должность исполняющего обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края. Приказ о назначении подписала первый вице-губернатор Вера Щербина.

Как сообщили в администрации края, новый руководитель хорошо знакома с актуальными вопросами, связанными с земельными и имущественными отношениями в регионе. Предыдущее место работы – Кадастровая палата по Приморскому краю. В должности заместителя директора учреждения Ирина Дмитриенко принимала активное участие в разработке предложений, внедрение которых позволило выстроить продуктивную работу между краевыми и федеральными ведомствами и муниципалитетами, существенно сократить процесс постановки объектов недвижимости на кадастровый учет, выделить специальные дни для приема предпринимателей, сформировать публичный рейтинг кадастровых инженеров. Эти и другие нововведения во многом сделали процесс оформления земельных участков и сопутствующие этому процедуры проще и удобнее.

Теперь Ирина Дмитриенко продолжит работу в этом направлении и сосредоточится на решении задач, которые обозначены руководством региона как приоритетные. Так, до 1 мая необходимо обеспечить передачу полномочий по распоряжению земельными участками администрации города Владивостока, а также помочь муниципалитетам, которые уже обрели новые функции, выстроить работу с гражданами – это Артемовский городской округ, Надеждинский и Шкотовский районы. Помимо этого, требуется разработать и внедрить во всех муниципалитетах типовые регламенты, которые приведут к единообразию порядок и сроки оказания государственных услуг в сфере земельных отношений на территории всего края. Актуальным остается и вопрос о вовлечении земель Министерства обороны РФ в гражданский оборот.

«Необходимо сделать работу департамента и муниципалитетов максимально открытой и прозрачной для всех жителей Приморья. Чтобы люди, которые хотят построить дом или дачу, планируют заняться сельским хозяйством, могли быстро и без лишней бюрократии решить все вопросы, связанные с землей. Второе не менее важное направление – повышение качества предоставления государственных услуг бизнесу, который нуждается в помещениях или участках для расширения действующих производств или запуска новых предприятий. От этого зависит инвестиционная привлекательность нашего региона и развитие экономики в целом», – отметила и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ирина Дмитриенко.

В 2013-2016 годах департамент земельных и имущественных отношений администрации Приморского края возглавляла экс-прокурор Наталья Соколова ( фото 3). В тот период губернаторства Владимира Миклушевского этот департамент регулярно оказывался в эпицентре коррупционных скандалов.

Справочно:

Ирина Владимировна Дмитриенко родилась 12 апреля 1972 года в городе Александрия Кировоградской области УССР. Образование – высшее юридическое, окончила Дальневосточный федеральный университет.

Трудовую деятельность начала в 1990 году. С 1991 по 1993 годы проходила военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации в Закавказском и Приволжском военных округах, в 1993 году была переведена в военный гарнизон в с. Черниговка Приморского края, с тех пор проживает в Приморье.

С 1997 по 2003 годы работала юристом и помощником адвоката в Гильдии российских адвокатов, а также в Приморской краевой коллегии адвокатов.

С 2003 по 2004 годы работала в Управлении муниципальной собственности г. Владивостока в должности заведующего сектором правового сопровождения документов отдела разграничения государственной собственности на землю.

В 2005 году стояла у истоков создания юридической службы Кадастровой палаты Приморского края (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю). В 2011 вступила в должность заместителя директора палаты и до 8 апреля 2019 года курировала направления постановки земельных участков на кадастровый учет, юридического сопровождения деятельности приморского филиала Кадастровой палаты, обеспечивала эффективное взаимодействие с федеральными, краевыми и муниципальными органами власти.

С 9 апреля 2019 года назначена и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]