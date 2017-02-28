В среду на «Радио России. Приморье»» — новый альбом Чубыкина

12 апреля на всех цифровых площадках будет презентован долгожданный альбом Олега Чубыкина под названием «Романтика».

Уже в среду, 10 апреля, в рамках программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье» состоится радиопрезентация альбома, и сам Чубыкин расскажет главное о релизе.

Начало в 18.10.

Автор фотографии — барабанщик легендарных групп «Туманный стон» и «Karamazoff bike», а ныне живущий в США фотохудожник Роман Злобин. Снято в бухте Шамора, Владивосток.

https://vk.com/chubykinmusic

«Радио России. Приморье»:

Владивосток 102,1 FM

Находка 101,4 FM

Уссурийск 106,0 FM

online здесь: http://vestiprim.ru/radio_russia_prim.html

СПРАВОЧНО: Олег Чубыкин — российский рок-музыкант, саунд-продюсер кинокомпозитор. Родился в Арсеньеве. Начал музыкальную деятельность в '90-е годы во Владивостоке, собрав с будущим кинорежиссером Павлом Руминовым группу «Тандем». Сольная карьера музыканта стартовала в 2003-м, когда радио «Maximum» поддержало песню «Пивная банка» с дебютного альбома артиста. За 15 лет сольной карьеры Чубыкин успел выпустить с десяток альбомов, записать дюжину таких радио хитов как «Rain, rain» и «Не случайно».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]