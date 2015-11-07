Злоумышленники продолжают придумывать новые схемы обмана
Полицейские бьют тревогу жители Дальнего Востока попадаются на самые невероятные уловки: от чуда-целителей до телефонных аферистов. Классические схемы и психология обмана в материале Ивана Ольхового из Биробиджана специально для программы "Наши Вести" телеканала "Восток 24".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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