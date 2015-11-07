Новости Общество Видео Происшествия

Сегодня, 18:16
 

Злоумышленники продолжают придумывать новые схемы обмана

Полицейские бьют тревогу жители Дальнего Востока попадаются на самые невероятные уловки: от чуда-целителей до телефонных аферистов. Классические схемы и психология обмана в материале Ивана Ольхового из Биробиджана специально для программы "Наши Вести" телеканала "Восток 24".

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря