Финансирование на ремонт дорог во Владивостоке увеличено в четыре раза

В 2019 году Владивостоку на ремонт дорог направлено более 2 миллиардов рублей, что в четыре раза больше, чем в предыдущем году. Основные объекты транспортной инфраструктуры города и края проинспектировали Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, руководитель Росавтодора Андрей Костюк и Губернатор Приморья Олег Кожемяко во вторник, 9 апреля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В 2019 году запланирован ремонт 81 километра дорог, из которых 18 – участки краевых трасс. Значительная часть средств пойдет на ремонт 15 улиц Владивостока. Один из наиболее важных участков – от площади Баляева до Рудневского моста протяженностью один километр. Здесь проведут ремонт покрытия проезжей части, замену бортовых и тротуарных камней, блоков подпорных стен, отремонтируют тротуар с использованием тактильной плитки. Сейчас определяется подрядчик работ.

Также был осмотрен Рудневский мост. Объект длиной 500 метров находится на балансе администрации Владивостока. Сейчас ему необходим капитальный ремонт, стоимость которого 200 миллионов рублей. Работы запланированы на 2020-2021 годы. В перспективе здесь будет построен новый мост стоимостью 5 миллиардов рублей.

Еще один объект – участок строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный. Создание новой трассы имеет приоритетное значение для развития экономического потенциала и ключевых точек роста региона. Дорога является частью международного транспортного коридора «Приморье – 1», связывающего между собой Харбин, Гродеково, Владивосток, Находку и порты Азиатско-Тихоокеанского региона, формирует опорную магистральную сеть автомобильных дорог юга Приморского края, обеспечивает выход на федеральную трассу А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

В настоящий момент уже введены в эксплуатацию два первых участка трассы, составляющие скоростной объезд Артема и уже значительно разгрузившие улично-дорожную сеть города. С 2017 года ведется строительство следующего этапа трассы, генеральный подрядчик ООО «Трансстроймеханизация» должен сдать участок до конца 2020 года. Начало проектирования следующего участка с 43 по 146 километры запланировано в 2019 году.

Побывали и на месте строительства транспортной развязки «Полный клеверный лист» в районе поворота на поселок Силинский. Объект позволит соединить в общую сеть автомобильные дороги: Владивосток – Находка – порт Восточный на участке с первого по девятнадцатый километры и так называемую «горностаевскую» трассу, дорогу Владивосток – Артем вдоль Уссурийского залива.

По итогам осмотра Евгений Дитрих подчеркнул, что в связи с тем, что Владивосток получил статус столицы Дальнего Востока, не исключено, что будут расширены планы по развитию его дорожной инфраструктуры.

«Город нуждается в новой качественной транспортной инфраструктуре. В новой схеме развития транспорта – движение городского транспорта, автомобильные стоянки, общественный транспорт. Необходимо посмотреть на вопрос комплексно, выполнить одну современную стройку, и проследить, чтобы пробка не переместилась на два километра дальше», – сказал Министр, отметив, что потенциал у города и региона есть.

Олег Кожемяко подчеркнул, что сегодня прорабатывается вопрос о создании кольцевой дороги через остров Елена. Технико-экономическое обоснование на первый этап реализации ВКАД будет готово к осени. Также большое внимание уделено текущему состоянию дорожно-транспортной сети.

«В этом году Владивостоку направлено около 2 миллиардов рублей на ремонт дорог, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. В июне подрядчики должны приступить к работам. И жители должны увидеть качественные изменения», – заявил Губернатор.

Также, по словам главы региона, в этом году предусмотрено 1,6 миллиарда рублей на ремонт дороги Артем–Находка. Будет отремонтировано 30-40 километров. Еще около 50-60 километров отремонтируют в крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]