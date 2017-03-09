В Арсеньеве пожарные спасли из огня человека
Утром 9 апреля, в 06.09, в пожарно-спасательную службу города Арсеньева поступило сообщение о пожаре в районе дома по адресу: Боткинский переулок, 2.
Незамедлительно, в 06.13, по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению.
В ходе разведки было установлено, что горит бытовой мусор в металлическом коллекторе.
На момент пожара в строении находился мужчина 1975 года рождения, который не мог самостоятельно выбраться на улицу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Путь к выходу был отрезан дымом и огнем. Пожарные оперативно вывели человека на свежий воздух. Медицинская помощь спасенному не понадобилась.
В 06.16 пожар был локализован, в 06.33 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 4 кв. м.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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