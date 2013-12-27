На рыбоперерабатывающем предприятии Приморья изъято почти 8 тонн просроченной рыбопродукции

Сотрудниками отдела МВД по городу Артему и инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил на предприятии по переработке и изготовлению рыбной продукции в Артеме. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в рефрижераторном контейнере на складе предприятия обнаружено 7 тонн 800 кг рыбной продукции (брюшки трески с колтычками, камбала обезглавленная замороженная) с истекшими сроками годности. Кроме того, на товар отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Опасная продукция, не успевшая поступить в переработку, изъята из оборотаи помещена на изолированное хранение. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

После завершения рассмотрения административного дела вся рыбная продукция (7 тонн 800 кг) будет уничтожена либо утилизирована, а в отношении нарушителя будет вынесено постановление о наложении административного штрафа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]