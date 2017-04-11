Сухая и ветреная погода может повысить угрозу пожаров в Приморье
С начала месяца в южной половине Приморского края существенных осадков не отмечалось, в результате класс пожароопасности увеличился до третьего, а в южных районах местами наблюдается 4 класс. В некоторых районах снова отмечаются очаги возгораний.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкойна "Примпогода.ру", до конца рабочей недели значительных осадков в крае не ожидается, высокий класс пожароопасности в ближайшие дни сохранится. Ситуация может перемениться в конце недели. В выходные дни есть вероятность выпадения более интенсивных осадков, и тогда обстановка с пожарами улучшится.
Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим, жители края должны соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую траву. Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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