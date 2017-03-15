Почти 2 миллиарда рублей направят на модернизацию дорожной сети Приморья в 2019 году
В 2019 году в Приморье в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано свыше 80 километров трасс. Объем финансирования составит 1,8 миллиарда рублей. Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам всероссийского селектора, посвященного реализации задач указанного нацпроекта, которое провел Министр транспорта России Евгений Дитрих во Владивостоке.
Как сообщили в пресс-службе администрации края, за два года реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье на территории Владивостокской агломерации отремонтировано 190 километров дорог, в результате чего количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось на 8%. На ремонт краевых и муниципальных трасс в четырех муниципалитетах Владивостокской городской агломерации за два года направлено 2,8 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов.
В настоящее время администрация города проводит конкурсные процедуры, после чего подрядчики начнут работы.
"Ремонт будет проводиться по ночам, чтобы не создавать неудобств жителям, подчеркнул губернатор края Олег Кожемяко. - Кроме того, в городе предусмотрят полосы для муниципального транспорта и стоянки для личных автомобилей. Данная работа будет проведена в комплексе, за счет объемов предусмотренных средств и сопутствующих программ, направленных на благоустройство дворов, спортивных и детских площадок".
Напомним, реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась в Приморье как и во всей стране в этом году, а в 2017 и 2018 годах регион принимал участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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