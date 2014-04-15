ТЭО строительства кольцевой автодороги во Владивостоке будет готово к осени

Технико-экономическое обоснование строительства Владивостокской кольцевой автодороги будет готово к осени, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Мы будем готовить расчеты по интенсивности движения, по нагрузке, что это даст городу, как будут распределяться транспортные потоки. Мы представим проект на общественные слушания, Минтрансу. А дальше после согласования на подготовку проектно-сметной документации и технико-экономическое обоснование необходимости строительства мы в этом году проект представим - у нас такая работа будет к осени готова", - сообщил Олег Кожемяко журналистам во вторник.

При этом глава Приморья выступил против платного проезда по будущей магистрали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]